Ali Bendahbia : soft skills, strong belief !

P assion associations

Originaire de Fès où il passe ses 18 premières années, Ali Bendahbia se décrit comme un jeune qui “adore le travail associatif” qu’il a commencé “à un très jeune âge”, notamment par la création de clubs humanitaires au collège. À l’obtention de son bac économique, il quitte sa ville natale où le manque d’activités culturelles et associatives le frustre. Soucieux de découvrir le “vrai Maroc”, qu’il entrevoit lors de ses voyages humanitaires, Ali Bendahbia décide de ne pas quitter le pays pour ses études et intègre l’École nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Kénitra en 2018. Un choix qui va “changer sa vie” et lui permettre, entre autres, de lancer TrainUp.

L’humain en capital

Féru de contact humain, Ali Bendahbia bénéficie, en parallèle de sa formation, de beaucoup de temps libre dont il consacre une grande partie aux activités associatives, notamment avec la fondation Ataa et les clubs universitaires qu’il…