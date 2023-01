Une chronique judiciaire au ciné, une comédie sur les planches, le Bénin au musée... les sorties de la semaine

Chronique judiciaire

Cinéma. Saint Omer, la première fiction de la réalisatrice française Alice Diop, lauréate du Grand Prix du jury de la Mostra de Venise, continue de s’attirer les éloges de la critique, quelques semaines après sa sortie dans les salles de cinéma, avec une nomination aux Oscars 2023. Défendant un cinéma indissociable de ses engagements politiques, Alice Diop donne à voir dans Saint Omer une chronique judiciaire sombre et palpitante, inspirée librement d’une affaire ayant réellement eu lieu. Dans le film, Rama (Kayije Kagame), romancière, assiste au procès de Laurence Coly (Guslagie Malanda), accusée d’avoir abandonné son bébé de quinze mois sur une plage du nord de la France. L’enfant est mort noyé, et la jeune mère encourt la prison à perpétuité. Tandis que les audiences se déroulent sous le regard de Rama, nos certitudes s’ébranlent, la frontière entre innocence et culpabilité devient de plus en plus floue, laissant place à une histoire poignante. Le 17 janvier au Cinéma Renaissance à Rabat.

Regards béninois

Exposition. En partenariat avec la Galerie nationale du Bénin, la Fondation nationale des musées accueillera…