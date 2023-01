Avocats vs Abdellatif Ouahbi : pourquoi les robes noires sont en colère

De mémoire d’avocat, jamais aucun ministre de la Justice n’a attisé autant de tensions dans le gotha judiciaire du royaume. Nommé le 9 octobre dans le gouvernement d’Aziz Akhannouch, Abdellatif Ouahbi a enchaîné les bras de fer avec les acteurs liés à son département. En un an seulement, le locataire de la place Mamounia aura réussi à se mettre à dos aussi bien les magistrats que la société civile. Même les avocats n’ont pas été ménagés par leur ancien collègue qui a troqué sa robe noire contre son nouveau costume de ministre. “Les tensions sont là, reconnaît une avocate d’affaires. Nous avons un ministre de la Justice qui est un avocat et qui est parfaitement conscient des problématiques auxquelles sont confrontés les avocats au quotidien et il n’en a absolument pas tenu compte”. Sous couvert d’anonymat, notre interlocutrice ajoute, non sans ironie :…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner