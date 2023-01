“Tirailleurs” au ciné avec Omar Sy, un concert romantique, une comédie sur les préjugés au théâtre... les sorties de la semaine

Tel père, tel fils

Cinéma. Dans le premier film de Mathieu Vadepied, l’acteur Omar Sy incarne un tirailleur sénégalais, enrôlé dans l’armée française pendant la Première Guerre mondiale. Bouleversant, Tirailleurs est l’histoire poignante d’un père qui part à la recherche de son fils, Thierno (Alassane Diong), qui, a seulement dix-sept ans, a été recruté de force par l’armée française. Père et fils se retrouvent sur le front, confrontés à l’horreur de la guerre de 14-18, ainsi qu’à l’enfer des tranchées. Ensemble, ils incarnent la mémoire oubliée des tirailleurs sénégalais, arbitrairement choisis dans les colonies françaises, forcés de se battre contre un ennemi inconnu à des milliers de kilomètres de chez eux. C’est la deuxième collaboration entre le réalisateur et l’acteur, qui ont travaillé ensemble sur le plateau d’Intouchables (2010) : Mathieu Vadepied en était le directeur de la photographie. Cette collaboration s’est soldée par un succès critique, avec notamment une sélection au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Actuellement au CinéAtlas de Rabat.

