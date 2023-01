“Un jardin rêvé - Rohuna, nord du Maroc” : un beau livre pour découvrir le musée vivant d'Umberto Pasti

La passion de l’écrivain et botaniste italien Umberto Pasti pour la flore sauvage de Tanger et de ses environs l’a amené à créer son jardin, Rohuna, sur une colline rocheuse au-dessus de l’océan, dans le Nord du Maroc. Il y a transplanté des milliers de plantes glanées au cours des deux dernières décennies.

Avec l’aide d’un groupe de villageois, il a créé un jardin qui fait également office de musée vivant : il y offre un terrain hospitalier pour les plantes les plus belles et les plus menacées du Maroc. Planté entre deux petites maisons, le jardin de la Consolation est composé d’une série de pièces et de terrasses à la végétation luxuriante, dont certaines rendent hommage aux peintures du Douanier Rousseau, tandis que d’autres sont inspirées de personnages imaginaires.

Plus loin, la chambre sauvage encercle le jardin de la Consolation, où des fleurs à bulbe indigènes fleurissent de l’automne à l’été. Rohuna est une véritable Arcadie, un jardin d’une beauté incomparable dont la mission est de préserver la richesse botanique de la région. La célèbre photographe Ngoc Minh Ngo a capturé la beauté poétique de ce lieu unique et exceptionnel aux paysages grandioses et aux champs verdoyants.

«Un jardin rêvé - Rohuna, nord du Maroc» Umberto Pasti 750 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc