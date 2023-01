“Maroc : carnets de voyage gourmands”: un beau livre qui célèbre nos traditions culinaires

Ce livre est un vibrant hommage au Maroc, où les plaisirs de la table font partie intégrante de la vie. Forte de sa passion pour sa terre d’origine, Sophia Palmer revient sur les traces de son enfance avec son mari Rob, photographe.

Ensemble, ils parcourent le pays à la recherche des recettes familiales traditionnelles, réalisées par les habitants les plus modestes, et d’autres, plus créatives, celles des riads et des palais, par des chefs internationalement reconnus.

Les auteurs ont capté, en mots et en images, la quintessence de ces moments intimes, restituant dans une vibrante palette de couleurs les marchés locaux, la cuisine des rues, les palais audacieux, les paysages contrastés, les rencontres fortuites des amoureux de la cuisine et de ses produits, et surtout leurs recettes, accommodant avec raffinement légumes et fruits gorgés de soleil, épices rares et parfumées, poissons délicats et viandes savoureuses.

