“L’arabe du futur - volume 6” : le dernier tome de la série dessinée de Riad Sattouf

L’Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-2011) est une série de bande dessinée en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. Depuis sa publication, elle a connu un immense succès avec plus de 3 millions d’exemplaires vendus et une traduction en 23 langues. La bande dessinée raconte l’histoire de l’enfance et de l’adolescence de l’auteur, fils d’une mère française et d’un père syrien, et nous entraîne dans son parcours de vie à travers le Moyen-Orient et la France.

Elle a également suscité un vif intérêt en raison de son traitement de sujets tels que l’identité, la politique et les relations familiales dans le contexte du Moyen-Orient et de la France. Le sixième tome, couvrant les années 1994-2011, marque la fin de la série.

Cependant, la popularité de L’Arabe du futur ne s’est pas limitée à sa publication en bande dessinée. En effet, la série a également été adaptée en film et en série télévisée, permettant à un public encore plus large de découvrir l’histoire de Riad Sattouf et de se plonger dans les thèmes complexes qu’elle aborde. Cet ouvrage est devenu une référence importante dans le monde de la bande dessinée, grâce à son succès commercial et à l’intérêt suscité par ses thèmes profonds et complexes.

