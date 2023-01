“Jardins de Marrakech” : pour découvrir les plus beaux et les plus anciens jardins de la ville

Cet ouvrage est le premier livre consacré à l’ensemble des jardins historiques de Marrakech. Il aborde la vitalité d’un art qui, depuis sa naissance au Moyen Âge, n’a cessé d’évoluer et de faire preuve d’une surprenante créativité. Il s’agit au départ d’un texte d’investigation et de recherche.

Le lecteur intéressé par les images pourra trouver dans les légendes un guide lui permettant d’embrasser, depuis leur origine, les différents styles de l’art des jardins à Marrakech.

Mettre l’élégance de l’image et de la force suggestive au service d’un texte qui a l’ambition d’éveiller une ville à son patrimoine écologique, tel est le pari de ce livre. Son auteur appelle à une campagne internationale pour la sauvegarde et la restauration des jardins étudiés, dont on peut aujourd’hui encore admirer le modèle le plus ancien, qui remonte au XIIe siècle.

