“Les Châtrés : une histoire singulière de l’humanité”, un roman d'anticipation de Mohamed Kohen

Marié à la belle Hélène, le narrateur, généticien de formation et natif d’un petit village du Moyen Atlas, raconte l’histoire des châtrés, des hommes déshumanisés. Par un hasard à priori heureux, les habitants de ce petit village ont vu leurs conditions de vie s’améliorer suite à la découverte fortuite d’un fertilisant.

Victimes d’hybris, ils ont détruit la forêt aux alentours pour étendre leurs terres agricoles aux dépens des bêtes sauvages qui vont se révolter et leur transmettre un virus mortel. La nature, fatiguée des hommes, de leur cupidité et leur insouciance, décidée à prendre sa revanche, a ainsi décimé une partie de la population des hommes et a rendu inféconds ceux qui ont survécu.

Est-ce la fin de la race humaine ? Ce duel entre l’homme et la nature interroge sur la capacité des hommes à transcender les défis qui se posent et s’opposent à eux et pose la question morale de l’innovation pour l’innovation, du projet transhumain, de l’Intelligence artificielle et l’interaction entre l’homme hybridé par la machine – et du coup déshumanisé – et le robot conscient de sa conscience.

