La CGI a organisé, au sein de son projet Casablanca Marina, un dîner prodigieux concocté par le célèbre chef Baya, le 23 novembre 2022

Ce dîner intimiste, s’est déroulé autour d’un repas convivial organisé au sein même de l’appartement témoin de Casablanca Marina, au profit d’une quinzaine de personnes.

Il a permis aux convives de vivre une expérience inédite dans ce projet et de déguster des mets délicatement concoctés par le fameux chef BAYA, lequel est connu pour son extraordinaire concept de la table clandestine. Au menu de cette rencontre gastronomique de premier plan, des spécialités marines ainsi que d’innovantes créations gustatives qui mettent en avant le savoir-faire culinaire du Chef BAYA.

Cet événement a été pour les invités, l’occasion de découvrir l’expérience pouvant être vécue dans les résidences de ce projet distingué, en appréhendant la qualité du parcours client, le cadre de vie singulier que ces résidences présentent et le confort sans précédent qu’offrent les appartements.

En effet, le projet Casablanca Marina, est le nouveau quartier multifonctionnel de Casablanca, qui entend développer à plus grande échelle le pôle d’excellence régional casablancais en matière de qualité de services et de cadre de vie. Etalé sur une superficie de 26 ha entièrement piétonne, le projet regroupe une offre hôtelière et résidentielle haut de gamme, en plus de constituer un lieu de loisirs, de business, de shopping et de plaisance, situé en plein centre-ville de Casablanca.

Plus qu’un simple projet, Casablanca Marina est une nouvelle adresse de prestige qui présente plusieurs atouts parmi lesquels un emplacement privilégié au cœur de la ville de Casablanca, au bord de l’Atlantique, ainsi qu’une proximité avec les artères principales de la métropole (5 min de la gare Casa Port, 30 min de l’aéroport Med V, 10 min du centre-ville, en plus d’être proche de la corniche, de différentes autres infrastructures tertiaires et de la médina…).

Ce projet multifonctionnel se distingue également avec son ensemble résidentiel de très haut standing disponibles immédiatement: il est doté d’appartements allant du F2 au F5, et dont 85% jouissent d’une vue sur la mer et sur les jardins de la mosquée Hassan II. Cet ensemble résidentiel bénéficie d’une architecture moderne et épurée où le style et la fonctionnalité s’allient pour donner forme à un art de vivre et un confort sans précédent,

Il regroupe tout un ensemble de commodités, nouvelle génération de qualité: Business center, mail central animé, restaurants, cafés, équipements de loisirs, hôtels, Marina Mall……pour le grand confort des résidents et des visiteurs, le tout dans un écrin rarissime inspiré naturellement par le site et offrant douceur et tranquillité