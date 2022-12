Le Groupe Scolaire Jacques Chirac prône l’inclusion

S’appuyant sur un projet pédagogique et des valeurs solides, explicitées dans sa Charte et traduites en actions dans le Projet d’Établissement, le Groupe Scolaire Jacques Chirac (GSJC) répond aux enjeux de la société moderne, en constante évolution, sans perdre son identité marocaine. L’inclusion représente ainsi un élément fondamental dans sa pédagogie. «Au GSJC, nous accueillons des élèves atteints de différents troubles et handicaps, (dyslexie, dyspraxie, autisme, trisomie…) accompagnés ou non d’un Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap pour leur permettre de suivre une scolarité au plus près de leurs capacités, pour développer leur autonomie et encourager leur socialisation» affirme d’emblée Carole Soulagnes, Cheffe d’établissement du Groupe Scolaire Jacques Chirac.

Faut il le rappeler, l’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs particuliers. Dans ce sens, l’inclusion scolaire, répond à un processus définit, par lequel un système scolaire se transforme pour améliorer sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des apprenants. Pour Carole Soulagnes «il ne s’agit plus à l’apprenant de s’adapter au système mais c’est le rôle de l’école de s’adapter pour que tous les apprenants bénéficient des mêmes droits en matière d’éducation».

Cela dit que la notion d’inclusion restreinte aux enfants en situation de handicap tendra à disparaitre pour devenir une généralité : s’adapter à chaque élève et faire du cas par cas. L’école deviendra ainsi une école inclusive pour tous, à la fois dans l’importance accordée au respect des différences et dans les méthodes pédagogiques utilisées, notamment la pédagogie différenciée. «On ne parlera plus d’école inclusive, l’inclusion sera la norme» confirme la Cheffe de l’établissement.

En effet, le groupe scolaire suit le modèle pédagogique proposé par l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE). L’établissement est né en 2019 avec la volonté d’accueillir et intégrer des élèves à besoins spécifiques, parfois difficiles à scolariser ailleurs. Son équipe a donc intégré dès le début cette dimension et les enseignants ont été recrutés pour leur bienveillance, leur capacité à différencier la pédagogie, notamment avec l’usage du numérique, et l’envie de travailler avec des enfants différents.

Les outils pour y parvenir

Par ailleurs, le groupe scolaire a mis en place différents dispositifs inclusifs, notamment un Plan d’Accompagnement Personnalisé, un Projet Personnalisé de Scolarisation mais aussi un Projet d’Accueil Individualisé. Cela passe par une prise en considération pédagogique et logistique de chaque individu, de ses besoins quels qu’ils soient (maladie, handicap, difficultés scolaires, contexte familial particulier, projet sportif ou artistique). «Quelle que soit la situation de l’élève nous mettons en place un ensemble de dispositifs destiné à lui faciliter son quotidien scolaire, l’aider à atteindre ses objectifs tout en contribuant à son épanouissement» assure Soulagnes.

Ces différentes actions permettent de définir les aménagements pédagogiques, les compensations, les protocoles afin que les Elèves à Besoins Educatifs Particuliers (EBEP) puissent poursuivre leurs parcours scolaires dans les meilleures conditions. Selon les besoins, les EBEP peuvent bénéficier d’un parcours personnalisé, de matériel et/ou de supports adaptés. L’outil informatique est également régulièrement utilisé pour répondre au mieux à leurs besoins. Par ailleurs, Le GSJC s’est doté d’un Enseignant Référent Ecole Inclusive pour assurer la liaison entre les professeurs et les familles, le suivi des dossiers et le conseil aux enseignants et ainsi suivre au plus près les besoins. Ce n’est pas tout, puisque le GSJC accueille également des enfants atteints de maladies chroniques comme le diabète.

Des actions pour renforcer l’inclusion

Pour cette rentrée 2022, le GSJC a créé un comité spécifique école inclusive qui aura pour mission de mettre en place de nouveaux projets pédagogiques et autres pour renforcer les actions déjà mises en place et en instaurer de nouvelles.

Par ailleurs, l’établissement a également pour objectif de développer des partenariats qui l’aideront à travailler avec des publics différents et leur assurer une insertion professionnelle et sociale. A terme, il s’agira d’identifier les capacités de ces élèves et de les orienter vers des voies qui leur correspondent (études supérieures, métiers, formations professionnelles etc..). Par ailleurs, ces dispositifs seront englobés à l’ensemble des élèves de l’établissement pour renforcer la notion de pédagogie renforcée déjà et fortement ancrée au sein de notre établissement.

En somme, l’objectif du Groupe Scolaire Jacques Chirac est que l’école fonctionne pour tous sans distinguer les cas particuliers, cela dit que les aménagements pédagogiques effectuées pour certains deviennent la règle pour tous.