US-Africa Leaders Summit 2022 : ce que l’Afrique a obtenu

1. L’administration Biden-Harris s’engage à investir un minimum de 55 milliards de dollars en Afrique durant les trois prochaines années.

2. Etablissement d’un nouveau conseil de la diaspora africaine aux états-Unis. Objectif : renforcer les liens culturels, sociaux, politiques et économiques entre les communautés africaines, la diaspora africaine et les états-Unis.

3. Mise en place de la Young African Leaders Initiative (YALI). L’Administration Biden-Harris réservera une enveloppe de 100 millions de dollars en faveur d’initiatives entrepreneuriales africaines, visant à promouvoir la diversité et les droits des femmes.

4. L’administration Biden-Harris s’engage à militer en faveur de l’octroi d’une représentation permanente pour l’Afrique au sein du G20. Mais aussi à réserver, à terme, un siège permanent à l’Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

5. L’administration Biden-Harris et le Congrès américain s’engagent à débloquer, via le FMI, un prêt de 21 milliards de dollars en faveur des pays africains à bas revenus et à revenus intermédiaires afin de renforcer leur résilience devant les crises actuelles.

6. Un mémorandum d’entente entre le gouvernement américain et la ZLECAF (zone de libre-échange continentale) a été signé afin d’améliorer l’attractivité du continent, booster sa compétitivité et promouvoir l’investissement local et étranger.

7. Le premier Millenium Challenge Corporation régional et multisectoriel sera doté d’une enveloppe d’aide de 504 millions de dollars en faveur des gouvernements du Bénin et du Niger.

8. Un investissement de 369 millions de dollars sera accordé à l’Afrique par la “US International Development Finance Corporation” (DFC). Il concernera des projets de sécurité alimentaire, de santé publique et d’énergies propres.

9. L’initiative sur la transformation digitale de l’Afrique (DTA), annoncée par le président Biden durant le sommet, aboutira sur un investissement de 350 millions de dollars pour accélérer la digitalisation du continent.

10. L’administration Biden s’engage à investir 4 milliards de dollars entre 2022 et 2025 pour améliorer la formation du personnel médical en Afrique.

11. Le président Biden s’engage à fournir 100 millions de dollars au continent. Objectif : consolider les efforts engagés par les pays africains dans la promotion de la sécurité et de la protection des citoyens.

12. L’administration Biden mettra en place le dispositif ADAPT, qui s’engage à fluidifier des transitions démocratiques complexes dans certains pays du continent. Ce programme est doté d’un budget de 75 millions de dollars.

13. Le président Biden investira 150 millions de dollars en Afrique afin de renforcer la résilience des pays face aux changements climatiques.