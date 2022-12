Brice Bexter El Glaoui : “Dans le cinéma, un physique de jeune premier, c’est à double tranchant”

Smyet bak ?

Alexandre.

Smyet mok ?

Karima.

Nimirou d’la carte ?

Attends je cherche (rires)… A741065.

Vous avez aussi les nationalités anglaise et française… C’est quelque chose d’important ou juste “pour le passeport” ?

C’est important sans l’être. Moi, je me sens plus marocain, c’est spécial parce que c’est ma maman qui m’a donné sa nationalité. Avant 2007, j’avais grandi au Maroc, mais je n’étais pas marocain, j’étais un Français basé ici, avec une mère marocaine. Et quand Mohammed VI a fait passer la réforme (du Code de la nationalité, en 2007, ndlr), on est devenus marocains avec mon frère. Les nationalités française et anglaise sont plus des passeports pour moi, parce qu’en dehors de mes études à l’étranger, c’est au Maroc que j’ai grandi et que je vis.

Avouez que ça sert aussi dans votre carrière, non ?

Bien sûr, ça me permet de travailler sur le sol anglais, en Europe, etc. Les passeports ce n’est pas juste pour le tourisme, ce sont des outils de travail. J’ai des agences à l’étranger…