Sondage : les personnalités préférées des Marocains en 2022

La ferveur populaire lors de l’arrivée des Lions de l’Atlas le 20 décembre au soir à Rabat l’a confirmé : l’équipe nationale de football a quasiment eu le monopole du cœur des Marocains en cette fin d’année. Ce n’est donc pas un hasard si leur coach Walid Regragui arrive en tête du sondage sur les personnalités préférées des Marocains en 2022, réalisé par le cabinet de conseil Claire Vision, spécialiste des enquêtes et sondages d’opinion, en exclusivité pour TelQuel.

1000 personnes sondées

L’enquête, réalisée du 22 novembre au 6 décembre 2022, soit pendant les deux premières semaines de la Coupe du Monde au Qatar au cours desquelles les Lions de l’Atlas ont brillamment entamé leur parcours, a concerné un échantillon de 1000 personnes, sondées aléatoirement au téléphone, permettant d’avoir une marge d’erreur satisfaisante autour de 3%.

Des listes de dizaines de personnalités dans cinq grandes catégories (artistes, politiques, influenceurs, animateurs télé et sportifs) ont été soumises dans des ordres aléatoires aux personnes interrogées, qui avaient également la possibilité d’ajouter des noms à ces listes.

L’échantillon est composé de 49% d’hommes et 51% de femmes issus du milieu urbain et rural, et l’ensemble des douze régions du royaume ont été concernées par le sondage ainsi que toutes les catégories socioprofessionnelles (de A à E). Concernant la répartition par âge, 13% de l’échantillon a entre 18 et 24 ans, 28% entre 25 et 34 ans, 26% entre 35 et 44 ans, 20% entre 45 et 54 ans et 13% sont âgés de 55 ans et plus.

Coach Walid domine le top 5

Personnalité sportive préférée des Marocains pour 59% des sondés, l’entraîneur de l’équipe nationale Walid Regragui est sur la première marche du podium, toutes catégories confondues, dépassant de loin…Lire la suite