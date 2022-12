[REPORTAGE] Lions de l’Atlas, ce n’est qu’un au revoir

A Rabat, 16 heures, il règne une douceur automnale bienveillante. Les Lions de l’Atlas, de retour de leur épopée qatarie, n’ont pas encore atterri à l’aéroport de Salé que des dizaines de milliers de personnes sont déjà comprimées de part et d’autre de l’allée laissée libre par des barrières et des policiers en rangs d’oignons. Certains sont là depuis le matin, d’autres ont rallié le bruyant et festif cortège en sortant du travail. Juste pour “être là”, sourient d’une même voix plusieurs personnes interrogées. L’après-midi résonne comme une dernière communion festive, point final d’une parenthèse enchantée pendant laquelle le royaume a vibré, ces dernières semaines, au fil des succès engrangés par la sélection nationale à Doha. Quatrième de la Coupe du Monde, le Mountakhab a réussi l’exploit de porter une équipe africaine et arabe au dernier carré de la plus belle des compétitions sportives. Une première.

“Il nous manquait juste…