Walid Regragui : paroles de coach

Possession.” Ce mot-là, en conférence de presse, il y avait fort à parier que Walid Regragui allait le saisir à la volée s’il l’entendait à nouveau. Car ce terme évoque une vision du jeu selon laquelle la victoire n’est pleine et belle qu’en affichant une forte maîtrise de la balle. C’est qu’il est lassé qu’on lui répète que Les Lions de l’Atlas ne sont pas dominateurs dans le jeu. Depuis le début de la compétition, ses joueurs assument de ne se contenter que de miettes de ballon pour mieux déjouer leurs adversaires. Mardi 13 décembre, veille de match, dans la salle de conférence de presse du stade Al-Bayt, le sélectionneur national rebondit sur une question sur son plan de jeu, pour rappeler, donc, qu’il a une stratégie et qu’il va s’y tenir : “On va jouer comme on sait faire.”

Et de profiter d’une tribune de demi-finale…