Pascal Boniface : “Espérons que le match Maroc-France relance l'amitié et la coopération entre les deux pays”

L’affiche de la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar le 14 décembre a rarement attiré autant l’attention, dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre deux pays intimement liés par l’histoire. Malgré la défaite des Lions de l’Atlas face aux Bleus, le match a été l’occasion de raviver les espoirs d’une réconciliation possible entre Rabat et Paris. Union des peuples africains et arabes derrière le Maroc, image du royaume à l’international, relents racistes dans l’Hexagone… Pascal Boniface, directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) en France et auteur de l’ouvrage Géopolitique du sport (Armand Colin, 2014), analyse les enjeux d’une rencontre qui dépasse les frontières du sport.

Maroc-France en demi-finale, est-ce qu’un jour vous auriez cru voir cette affiche ?

Non certainement pas. C’est effectivement une surprise d’avoir vu le Maroc en si bonne position, puisque jamais aucune équipe arabe ou africaine n’avait atteint la demi-finale. Et si ce n’était…