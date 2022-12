Hiba Ayada, l’Automnale, un festival aux couleurs de Marrakech

D e l’immobilier à la culture

Escale à Darb

“Au départ, je n’étais pas du tout partie pour monter un festival culturel, lance d’emblée la jeune femme. J’ai une formation en immobilier, et j’ai ouvert ma première agence à Marrakech en 2005.” C’est pourtant là, bien loin des concerts et rencontres culturelles, que Hiba Ayada a le déclic. “J’organisais souvent des dîners pour les gros clients, les hommes d’affaires, et ayant une sensibilité artistique, j’invitais tout naturellement des musiciens ou des artistes”, poursuit celle qui, au fur et à mesure, prend goût à l’organisation de ces événements ainsi qu’aux rencontres avec des artistes qu’elle admire.

“J’ai décidé d’évoluer dans le monde de l’art”, sourit la directrice de festival. Direction Casablanca, où elle travaille au sein de la Matisse Art Gallery. Une expérience dont elle se souvient…