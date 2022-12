[REPORTAGE] À Roubaix, la déception heureuse des MRE pendant le match Maroc-France

A Latable212, restaurant tout neuf de la rue d’Épeule à Roubaix, il y a deux télévisions. L’une est branchée sur TF1 : on y entendra bientôt Bixente Lizarazu, ancien champion du monde français (en 1998), s’époumoner dès le rapide but français. L’autre, c’est BeIN Sports, en arabe fosha, où les commentaires dithyrambiques du consultant à propos du parcours des Lions de l’Atlas ne sont pas vraiment compris par tout le monde. Surtout les plus jeunes.

Quoi qu’il en soit, la salle, acquise au Maroc, respecte le dress code vert et rouge. Même Sofiane, 34 ans, Franco-Algérien, tente de se fondre dans la masse grâce à un survêtement AC Milan aux couleurs adéquates.En rouge et vert, même en survêtement…