“Le Maroc, une terre, des hommes” : au-delà du royaume, l’histoire des Marocains

Vous n’avez que peu de souvenirs de vos cours d’histoire ? Peut-être parce que ça remonte à loin. Peut-être étaient-ils trop dogmatiques pour retenir votre attention. Ou bien vous souhaitez approfondir vos connaissances…

Dans Le Maroc, une terre, des hommes, trente siècles d’histoire, André Ménard, ancien professeur de lycée et d’université à Rabat, déroule l’histoire du royaume avec une écriture accessible, en s’appuyant sur des anecdotes et de nombreux documents.

Plus qu’un simple récit chronologique, l’auteur construit des ponts entre passé et présent, avec des descriptions vivantes, pleines de détails et de recul. Surtout, André Ménard met l’accent sur la pluralité des peuples et des cultures qui ont façonné l’histoire du Maroc.

C’est donc un livre à la fois érudit et simple d’accès qui permet à tous les publics d’en apprendre plus. L’écriture est riche, précise et claire : le résultat est vibrant et passionnant.

