Afrotopia (en arabe) : Felwine Sarr veut penser l'Afrique autrement

Penser le continent africain est une tâche ardue tant sont tenaces poncifs, clichés, et pseudo-certitudes. Depuis les années 1960, à l’aube des indépendances, la vulgate afro-pessimiste a qualifié l’Afrique de continent “mal parti”, “à la dérive”. Au plus fort de la pandémie du sida, certains ont même prédit l’extinction pure et simple de la vie sur le continent. C’est peu dire la violence symbolique avec laquelle le destin de millions d’individus a été envisagé sous le mode de l’échec.

Plus récemment, une rhétorique de l’euphorie et de l’optimisme a vu le jour. Le futur serait désormais africain. Croissance économique, ressources naturelles et matières premières aidant, le continent serait le futur eldorado du capitalisme mondial. Là aussi, ce sont les rêves produits par d’autres qui s’expriment.

Penser l’Afrique, c’est redéfinir la vie autrement que sous le mode de la quantité et de l’avidité. En ces temps de crise de sens, le défi consiste à penser un projet de civilisation qui met l’homme au cœur de ses préoccupations en proposant un meilleur équilibre entre les ordres économique, culturel et spirituel.

C’est ce que Felwine Sarr évoque dans cet essai passionnant qui opère une véritable décolonisation conceptuelle et appelle à une réinvention de soi du continent africain. Né en 1972 au Sénégal, Felwine Sarr est écrivain et universitaire, agrégé d’économie, il a publié Dahij (Gallimard, 2009), 105 rue Carnot et Méditations africaines (tous deux chez Mémoire d’encrier).

