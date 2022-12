La Samir : les scénarios de réouverture de la raffinerie nationale

Enième rebondissement dans le dossier de la Samir, en voie de liquidation judiciaire. Le gouvernement Akhannouch se penche désormais sur cinq scénarios techniques et économiques. Et ce afin de “trouver des solutions appropriées, après avoir pris en compte les intérêts des catégories professionnelles liées à l’entreprise”. C’est ce qu’a assuré Leila Benali lors de la discussion du sous-budget du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en Commission à la Chambre des conseillers le vendredi 9 décembre. Sans entrer dans les détails quant aux cinq options envisagées par l’Exécutif, la ministre a évoqué “les intérêts de l’État marocain et des travailleurs de la raffinerie”. Ces derniers sont au chômage technique depuis juin 2016. Il n’en fallait pas plus pour que le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie de la Samir (FNSS) réagisse. Dans un communiqué parvenu…

