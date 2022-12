“Ainsi disait Nadir Yata” : l'homme à travers ses écrits

Cet ouvrage réunit plus de deux cents articles, chroniques et mauvaises langues (petits billets humoristiques) sur des thèmes aussi variés que la politique, l’économie, la société marocaine ou la géopolitique mondiale signés Nadir Yata.

Il faut le lire comme un “petit” manuel à destination des générations actuelles et futures de journalistes, patriotes, hommes politiques et simples citoyens qui souhaitent connaître l’état du Maroc et du monde durant les années 1990 – une période extrêmement riche en événements autant dans notre pays qu’ailleurs sur la planète – décrit d’une manière savoureuse et inimitable.

Vous y trouverez aussi des hommages de plusieurs personnalités politiques et culturelles qui, après le décès de Nadir Yata ou tout récemment, ont tenu à exprimer leur admiration pour ce journaliste.

