Zahir Tamri, le comptable qui joue la sécurité

L a fibre entrepreneuriale

“Depuis mon plus jeune âge, l’entrepreneuriat m’intéresse. J’ai toujours été fasciné par le business, explique Zahir Tamri. Quand j’étais étudiant, je travaillais d’ailleurs durant l’été dans les marchés aux puces, c’est là qu’on voit l’entrepreneuriat à la dure”. Zahir Tamri a commencé par étudier la finance-comptabilité à l’EST de Casablanca, avant de rejoindre le Canada. “J’ai obtenu une bourse pour étudier l’expertise comptable au Québec, ce qui était une occasion en or pour moi”, poursuit le jeune chef d’entreprise.

L’expertise canadienne

Et c’est à Montréal qu’il poursuit sa carrière, décrochant d’abord son diplôme, puis intégrant le ministère des Finances canadien : “J’ai pu acquérir une réelle expertise en collaborant avec le ministère, ce qui m’a aussi permis d’élargir mon réseau et d’avoir d’autres opportunités”. Il intègre ainsi l’entreprise privée PWC (Price Waterhouse Coopers) en 2014 et évolue dans “tous les secteurs du cabinet, de l’agroalimentaire à la finance”, précise-t-il. Jusqu’en 2018,…