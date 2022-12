“Vos ongles, tout un monde...”: ce qu'ils nous disent sur notre santé et comment les soigner

Y a-t-il plus proche et plus mystérieux, plus petit et plus complexe qu’un ongle ? Assurément non. L’ongle, c’est tout un monde dans un ou deux cm2. Pour la première fois, une spécialiste de l’ongle, dermatologue et chirurgienne, met à la portée du grand public un savoir jusqu’alors non divulgué – la médecine de l’ongle n’a pris son essor qu’à la fin du XXe siècle.

Les ongles sont-ils le miroir de notre santé, de notre alimentation ? Quelles sont leurs fragilités ? Quels problèmes peuvent-ils poser, du plus courant (ongles rongés, dédoublés, striés, incarnés, etc.) au plus rare (lignes et taches noires, tumeurs, etc.), en passant par les panaris, les mycoses, le psoriasis, etc.? Et comment les soigner ?

On y découvre que certains ongles, notamment ceux des bébés et des sportifs, ont leurs spécificités. Sophie Goettmann prodigue des conseils avisés sur les soins quotidiens, sur la meilleure façon d’entretenir ses ongles et d’utiliser les cosmétiques. Et elle nous montre combien les liens sont étroits entre la peau, les ongles et notre état émotionnel. Un ouvrage sans équivalent.

Vos ongles, tout un monde… Embellir, prévenir, guérir de Sophie Goettmann aux éditions Actes Sud.

