Santé: “On n’est jamais mieux soigné que par soi-même”

Et si vous deveniez votre propre médecin ? Imaginez : 24 heures sur 24, un docteur personnel serait à votre disposition, veillerait sur votre santé et interviendrait sans délai ! Cet expert, ce sera vous. Avec ce livre, vous saurez maîtriser les situations en entrant de plain-pied dans le champ sécurisant de la médecine préventive personnelle. Ce qui vous fait du bien ou du mal, vous serez capable de le déterminer.

Vous connaîtrez les aliments protecteurs et ceux qui nuisent, les gestes sains à adopter et les comportements à éviter. Le poids, le stress, le sommeil, l’hygiène protégeant des infections… vous apprendrez à les gérer. Au moindre problème relatif à la sexualité, la solution surgira, simple et évidente.

Votre cerveau, grâce à mes conseils, sera entretenu telle une Formule 1 tandis que mes programmes d’activité physique freineront le vieillissement et vous rendront heureux longtemps”, assure le Dr Frédéric Saldmann, cardiologue et nutritionniste, auteur du best-seller Le Meilleur Médicament, c’est vous (2013).

«On n'est jamais mieux soigné que par soi-même» Frédéric Saldmann 99 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

On n’est jamais mieux soigné que par soi-même de Frédéric Saldmann aux éditions Pocket.

Commandez ce livre au prix de 99 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60