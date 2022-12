NOOR FÈS, L’HUILE D’OLIVE MAROCAINE D’EXCEPTION 

Après une année 2021 exceptionnellement riche en récompenses, 2022 annonçait un nouveau défi à relever pour l’huile d’olive marocaine Noor Fès : confirmer dans le monde entier son exceptionnelle qualité. Pari gagné avec pas moins de 8 nouveaux prix remportés à l’international, consacrant Noor Fès comme l’une des huiles d’olive les plus prestigieuses au monde et récompensant le travail d’une équipe de producteurs engagés pour créer un produit unique, pur, savoureux et 100% marocain.

Noor Fès a de nouveau fait sensation au Japon en étant classée parmi les 10 meilleures huiles d’olive au monde au concours de l’année « Olive Japan », mettant en compétition 876 producteurs internationaux les plus réputés de 27 pays. Noor Fès est l’unique marque marocaine présente dans le top 10, aux côtés de 4 marques prestigieuses espagnoles, 4 italiennes et 1 argentine. Noor Fès confirme aussi en 2022 son classement de 2021 dans le top 100 des meilleures huiles d’olive au concours Espagnol Evooleum Top 100 en étant à nouveau élue meilleure picholine de tout le concours. Une récompense qui lui permet d’être référencées dans le guide Evooleum Top 100 2022, répertoriant les meilleures huiles vierges extra à l’échelle mondiale.

A Sitia en Grèce, Noor Fès remporte pour la troisième année consécutive une médaille d’or à l’Athéna International Olive Oil Competition. La pluie de distinctions continue à Berlin où Noor Fès a obtenu le Gold Award du Global Olive Oil Award. La marque marocaine remporte aussi la médaille d’Or au Canada à l’International Olive Oil Competition, classant ainsi la marque marocaine parmi l’élite des huiles d’olives à l’international.

Enfin, Noor Fès s’est définitivement imposée à Monte Carlo en étant multi-récompensée : médaille d’or pour sa qualité vierge extra supérieure et première place de la catégorie meilleure graphisme, consacrant la beauté et la subtilité de son arabesque, ainsi que le soin et le souci du détail présent depuis la production de l’huile, jusqu’à sa mise en bouteille et sa présentation finale.

Tout comme en 2021, Noor Fès a continué à se hisser sur les plus hautes marches des podiums dans le monde entier, preuve de l’engagement sans faille de ses producteurs à continuer à cultiver sans cesse l’excellence. La reconnaissance de Noor Fès à travers le monde est la garantie pour le consommateur marocain de déguster un produit fin et authentique, de très haute qualité avec les vertus d’une huile vierge extra d’exception et à la saveur inégalable.