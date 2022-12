“Néfertiti lave plus blanc” : un roman sur la force de l'amitié

Pour se désennuyer et faire un peu d’argent, Omar, qui ne s’accomplissait pas dans son travail à l’administration, investit dans une laverie appelée pompeusement Néfertiti, pas loin du Manoir, un atelier où il s’était lié d’amitié avec des peintres ayant pignon sur rue, non loin également du bar Casablanca où il rencontrait les habitués, et du Koutoubia fréquenté par les musiciens et les chanteurs de la radio d’à côté, devenus de véritables copains. La laverie lui apporte le bonheur en lui permettant de rencontrer la femme de sa vie, la mère de Malika.

Une ombre au tableau. La jeune fille tombe gravement malade et il faut la soigner en France. Néfertiti doit être mise au clou. La solidarité des gens du quartier agit spontanément. La générosité des peintres du Manoir, l’intervention de Monsieur Bill l’Américain et celle de Hamid, le père biologique de Malika ainsi que la sollicitude et le soutien surprenant d’autres personnages….

Qu’importe Néfertiti ; il faut sauver Malika.

