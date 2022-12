“Le coup d’éclat” : politique, coup d'État et humour

Kango, un pays africain imaginaire aux ressources énergétiques considérables, mais mal gouverné et divisé, est dans la tourmente. Le président de la République, alias JFK, est absent du territoire national et des rumeurs le donnent pour mort. Qu’adviendra-t-il du pays qu’il dirigeait sans partage ?

Entre luttes de clans, manipulations tribalistes, tripatouillages de la Constitution, assassinats ciblés et réseau Françafrique, des prétendants à la succession manœuvrent et s’affrontent pour prendre les rênes d’un État riche à la population extrêmement pauvre. Et si le disparu se redressait pour pourfendre les agités du bocal politique ?

Entre gravité et humour, ce roman magistral dissèque les dérives autocratiques de politiciens déconnectés des espoirs soulevés par les Conférences nationales en Afrique. Grâce à un phrasé haletant et à un suspense savamment dosé jusqu’au dernier coup d’éclat, le romancier jette une lumière crue sur les ombres qui entourent d’ordinaire les coulisses du pouvoir.

Le coup d'éclat d'Éric Joël Békalé aux éditions La Croisées des chemins.

