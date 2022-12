Giuliano da Empoli : “La nature du pouvoir est semblable sous toutes les latitudes. Ce qui change, ce sont les limites”

Grand prix du roman de l’Académie française, figurant dans la liste des finalistes du prix Goncourt cette année, Le Mage du Kremlin de Giuliano da Empoli (éditions Gallimard) fait parler un proche conseiller de Vladimir Poutine et dresse, en filigrane, un tableau pointilleux du pouvoir exercé d’une main de fer par le président russe depuis plus de vingt ans. L’auteur, également essayiste, enseignant et conseiller politique — il a notamment collaboré avec l’ancien président du Conseil italien Matteo Renzi — était de passage à Casablanca le 5 décembre pour présenter son livre au Studio des arts vivants, invité par l’association Sciences Po Alumni. Un roman d’une actualité brûlante.

TelQuel : Le personnage principal de votre roman, Vadim Baranov, proche conseiller de Vladimir Poutine, est inspiré d’un homme réel, Vladislav Sourkov. Qui est-il dans la vraie vie ?

Giuliano da Empoli : C’est un conseiller de Poutine un peu…