Exercice militaire : à la frontière, l’Algérie déploie son “bouclier du désert”

Difficile de ne pas y voir une réponse algérienne à l’African Lion 2022, le plus grand exercice interarmées des États-Unis avec l’Afrique, organisé en juin dernier sur le sol marocain. Tout comme le Maroc avec son allié américain cinq mois plus tôt, l’Algérie a tenu, du 16 au 28 novembre dernier, un exercice opportunément baptisé “Bouclier du désert” en compagnie de son allié russe. La présence de forces russes pour des exercices conjoints sur le territoire algérien est un niveau jamais atteint dans la coopération militaire entre les deux pays. Elle est rondement préparée depuis que, en septembre dernier, l’Algérie a été le seul pays africain à participer aux exercices Vostok 2022, organisés avec la Chine en Sibérie. Un mois plus tard, des navires russes faisaient leur entrée dans des bases algériennes pour des exercices navals.

Manœuvrons “sans viser un pays tiers”

Une…