L’ESSEC Afrique lance ses “Executive Certificates” 

Consciente de la nécessité de soutenir les aspirations professionnelles des cadres, managers et entrepreneurs en devenir, dans le monde professionnel exigeant et évolutif du 21e siècle et de cette nouvelle génération de professionnels, avides d’apprentissage et de développement, l’ESSEC Afrique, campus africain de l’ESSEC Business School à Rabat lance ses Executive Certificates destinés aux cadres désireux de valoriser et renforcer leur potentiel et développer leur carrière.

Forte de son expérience dans l’accompagnement des entreprises et des cadres en matière de formation, l’ESSEC Business School conserve toujours sa place parmi les leaders des Business School, et ce, au niveau des classements internationaux de référence : l’ESSEC Business School détient la 6e place à l’échelle internationale, en matière de qualité d’enseignement Executive Education dans le prestigieux FT Financial – Times (Monde-2022) et tant d’autres.

Assurés par le corps professoral, de renommée internationale de l’ESSEC Business School et des experts dans les domaines respectifs, les Executive Certificates de l’ESSEC Afrique viennent apporter aux cadres Marocains et africains des réponses à leurs besoins actuels et évolutifs en perfectionnant leur leadership, développant une expertise fonctionnelle ou sectorielle, les aidant à une reconversion ou à la concrétisation de leurs projets entrepreneurials.

L’offre Executive certificates de l’ESSEC Afrique couvre plusieurs champs, à savoir :

Compétences managériales du XXIe siècle

Coaching, Leadership & Change

Change Management

Performance Financière et Gestion des Risques

Management stratégique et opérationnel de la Supply Chain

Fidèle à sa stratégie d’excellence distinctive, l’Executive Education de l’ESSEC Afrique repose sur le jumelage des meilleurs partenaires de développement de contenu avec la qualité, la confiance et le service que l’ESSEC est connue pour offrir à ses apprenants.