L’AMERICAIN FAR GROUP, PARTENAIRE SILVER DE LA 2e ÉDITION DU FORUM INTERNATIONAL DES ZONES INDUSTRIELLES

Le consortium américain FAR Group, est Partenaire Silver de la 2ème édition du Forum International des Zones Industrielles, l’évènement majeur de cette fin d’année, organisé par Industrie du Maroc Magazine, sous l’égide du Ministère de l’industrie et du Commerce, et qui se tiendra le 07 décembre à Casablanca.

Par ailleurs il faut noter que FAR Group qui a récemment ouvert une filiale à Tanger, a été créé en 2018 par Youssef Mandour, un Marocain d’origine. Diplômé de l’Université militaire américaine, il a fourbi ses armes au sein de l’U.S. Army, avant de servir à plusieurs autres postes stratégiques de l’administration militaire américaine. Il était cadre supérieur de l’industrie de la défense américaine en 2016. Il a ensuite créé FAR Group et l’a mené à gagner des prix de 170M$ de la part du gouvernement américain.

Basé aux États-Unis, FAR Group, est une entreprise qui fournit des solutions de défense de classe mondiale, à travers des produits et services au meilleur rapport qualité-prix. Ce qui permet ainsi de gagner en compétitivité tout en réalisant des économies d’échelle. En plus des systèmes de défense et de sécurité militaire, le groupe opère également dans les domaines de la logistique, des BTP, de l’ingénierie informatique, de l’outsourcing, etc.

A travers sa participation au FIZI, la firme américaine souhaite montrer comment les zones industrielles durables pourrait attirer l’industrie de défense américaine, ainsi que les retombées que pourraient tirer les deux alliés stratégiques que sont les États-Unis et le Maroc.