Ito Takashi, représentant de la JICA : “Notre fierté, c’est d’avoir participé à améliorer le quotidien des Marocains”

En recourant à une variété d’instruments de soutien, la JICA (Agence japonaise de coopération internationale) a soutenu le Maroc en finançant, depuis les années 1970, des secteurs comme l’eau potable, l’assainissement, l’éducation, la santé, les infrastructures ferroviaires et routières, l’agriculture, la pêche et l’électrification rurale. Le tout pour une enveloppe budgétaire globale d’environ 2,3 milliards de dollars. L’appui au secteur de l’eau revêt une importance majeure pour la JICA, dans la mesure où il a occupé depuis l’avènement du PAGER (Programme d’approvisionnement groupé en eau potable des populations rurales) dans les années 1990, environ 30 % des montants de soutien de l’agence. Ayant débloqué un prêt de 1,7 milliard de dirhams au profit de l’Éducation nationale en juillet dernier, la JICA compte renforcer son soutien au Maroc, notamment pour faire face aux enjeux et défis que…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner