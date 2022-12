Nourdine Bihmane, le mousquetaire franco-marocain d’Atos

Sans faire de bruit, Nourdine Bihmane, 45 ans, s’est frayé un chemin dans le top management d’Atos, géant français des services du numérique. Cette entreprise stratégique fournit notamment l’armée et les principaux établissements publics français. Entré dans le groupe en 2002, après sa fusion avec le Néerlandais Origin, il a notamment été directeur des opérations pour l’Amérique du Nord, de 2015 à 2017. Il a alors supervisé l’intégration des activités outsourcing de Xerox, tombées dans l’escarcelle d’Atos, dirigée à l’époque par l’ancien ministre français de l’Économie Thierry Breton. Deux ans plus tard, il entre au Comex (le comité exécutif), puis est nommé directeur des marchés émergents, du marketing et de la décarbonation. Enfin, il est propulsé à la direction générale en juin 2022 à la faveur…

