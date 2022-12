Du Palais de justice au Palais Bourbon, Naïma Moutchou, très haut perchée

Son nom sera désormais associé à une révolution qui a traversé les colonnades austères du Palais Bourbon, le bâtiment qui abrite l’Assemblée nationale française. Au bout de deux heures d’une séance particulièrement houleuse le 29 juin dernier, Naïma Moutchou est élue au perchoir et devient l’une des six vice-présidents de l’hémicycle. “Je l’ai vécu avec beaucoup d’humilité et d’émotion, mais aussi un peu de fierté, confie-t-elle à TelQuel. C’est une extraordinaire responsabilité que je mesure avec justesse. Mais même si je suis très à l’aise avec ces fonctions qui rendent visible, je suis très lucide sur ce que cela représente et la manière dont je veux m’en servir pour faire de la politique.”

Revanche au sommet

Cette Franco-Marocaine est devenue la première femme d’origine maghrébine à accéder au plus haut perchoir du cénacle

Intervenue au lendemain de la consécration de Yaël…