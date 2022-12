Des films européens au ciné, Dom Juan au théâtre, une expo de Mahi Binebine à ne pas manquer... les sorties de la semaine

27 étoiles

Cinéma. Les Semaines du film européen sont de retour : leur 29e édition s’ouvre le 7 décembre à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Organisées par l’Union européenne, les projections comprennent cette année une sélection de huit longs-métrages primés lors de grands festivals, ainsi que trois courts-métrages issus de pays du sud de la Méditerranée. Au programme, le réalisateur suédois Ruben Ostlund avec son long-métrage Sans filtre, lauréat de la Palme d’Or du Festival de Cannes 2022, ou encore le sublime Les enfants des autres de la réalisatrice française Rebecca Zlotowski, avec Virginie Efira, Roschdy Zem et Chiara Mastroianni. Le cinéma italien sera également représenté avec le puissant drame de Mario Martone, Nostalgia, une poignante fresque napolitaine. Côté cinéma d’animation, cap sur la Grèce avec Icare, premier film du réalisateur luxembourgeois Carlo Vogele, qui revisite l’un des plus grands mythes de l’Antiquité. Du 7 au 21 décembre, à Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger.

Réadapter les classiques

Théâtre. Chef-d’œuvre de virtuosité, Dom Juan est certes la pièce la plus controversée de Molière, mais est aussi, indéniablement, l’une des plus riches…