Crèche d’entreprise au sein du Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden

Dans le cadre de sa responsabilité sociale et solidaire et du programme ambitieux et primé d’entreprise responsable (Responsible Business) du groupe hôtelier international, Radisson Hotel Group (RHG) s’articulant autour des trois piliers « personnes, communautés, planète» (people, community, planet), Radisson Blu Hotel, Marrakech Carré Eden offre à ses équipes le respect qu’elles méritent et l’opportunité de les aider à grandir en tant que personne en ouvrant une crèche gratuite dédiée aux enfants du personnel âgés de 6 à 24 mois de l’établissement hôtelier.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Un projet initié par le directeur et son équipe qui a confié la réalisation de l’espace à sa directrice technique, Sanaa Azagzaou, la première à occuper ses fonctions au sein du groupe en Afrique et Moyen Orient et l’une des « Radisson Pioneer, unstoppable women ».

A l’agencement et la décoration, l’architecte Ilham El Ouadghiri qui y a insufflé toute son expérience de jeune maman pour créer un univers à la fois chaleureux et doux aux teintes apaisantes, aux matières naturelles qui suscite l’éveil grâce aux murs habillés par les fresques de l’artiste Abdo Mchimich. Le tout dans une joyeuse ambiance de vacances puisque la crèche est située au cœur de la vie de l’établissement hôtelier face à sa désormais fameuse piscine aquarium.