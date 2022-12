Littérature enfantine : “Aïcha” part à la découverte du Maroc

Dans ces collections originales “Aïcha découvre” et “Aïcha raconte”, le personnage d’Aïcha, sympathique, attachant et emblématique pour des milliers d’enfants, leur explique de façon ludique le Maroc, son quotidien sa culture, son environnement et ses traditions.

Abordant des thèmes très actuels, tels que la citoyenneté, le civisme et la protection de l’environnement, ces collections ont pour objectif de donner aux enfants l’envie de lire et d’apprendre en s’amusant.

«Aïcha découvre les métiers de l'artisanat»

«Aïcha découvre le train»

«Aïcha découvre Fès»