“Lecture pour tous” : des packs de contes en arabe et en français, à prix doux

Les packs “lecture pour tous” regroupent plusieurs contes en arabe et en français à très petits prix. Chaque pack contient quatre contes variés, inspirés pour la plupart de la culture marocaine, avec textes et dessins.

Florilège : “Des fourmis vivent paisiblement autour d’un lac ; mais voilà qu’un énorme éléphant autoritaire veut s’accaparer les lieux et chasser les fourmis de leur territoire”; “Deux ânons vivent heureux chez la famille Jahchane. Ils sont séparés après la mort de leur mère et du propriétaire et espèrent des retrouvailles”.

«Lecture pour tous Vol. 1» Antonina Novarese 60 DH

«Lecture pour tous Vol. 2» Zohra Zryeq 60 DH

«Lecture pour tous Vol. 3» El Mostafa Bouignane 60 DH