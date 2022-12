“Avicenne ou la Route d’Ispahan” : Gilbert Sinoué raconte Ibn Sina

Moi, Abou Obeïd el-Jozjani, je te livre ces mots, Ils m’ont été confiés après celui qui fut mon maître, mon ami, mon regard, vingt-cinq années durant : Avicenne, prince des médecins, dont la sagesse et le savoir ont ébloui tous les hommes. De Samarkand à Chiraz, des portes de la Ville-Ronde à celles des soixante-douze nations, résonne encore la grandeur de son nom…”

Ainsi commence le récit consacré à l’une des plus hautes figures de la pensée universelle. Né en 980 à Boukhara, Avicenne, ou Ibn Sina, est à dix-huit ans le médecin le plus renommé de son temps.

Pris dans les remous et les guerres qui agitent les confins de la Turquie et de la Perse du XIe siècle, il est tour à tour nomade, exilé, vizir. Sa dernière étape le conduit à Ispahan, cité sublime, où il meurt à cinquante-sept ans après avoir bu, jusqu’à l’ivresse, à la coupe du savoir et de l’amour.

«Avicenne ou la Route d'Ispahan» Gilbert Sinoué 145 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

