“Averroès ou le secrétaire du diable”: l'histoire d'Ibn Rochd par Gilbert Sinoué

Né en 1126 à Cordoue, Averroès a connu la gloire puis la disgrâce, le respect des puissants puis l’exil et la clandestinité. Il a contribué à la légende de l’Andalousie musulmane, mais il a payé au prix fort les audaces de sa pensée.

Ses idées seront tout aussi violemment condamnées par l’église que par les théologiens musulmans qui lui reprocheront d’oser aborder la foi par le biais de la raison, de refuser le dogme et l’usage des textes sacrés. Traité en paria, menacé, il mourra haï de tous à Marrakech.

Pourtant, des siècles plus tard, son œuvre demeure plus vivante que jamais. Prix de la Griffe Noire 2017, cette biographie romancée d’une grande richesse redonne vie à l’un des penseurs les plus emblématiques de l’histoire, et ce, grâce à la plume magistrale de Gilbert Sinoué.

