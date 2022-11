“Une reine”: l’histoire de la famille Elmaleh, par Judith Elmaleh

Deux générations. Deux histoires. Deux femmes en quête d’elles-mêmes. Casablanca, au siècle dernier. Mimi n’a jamais porté une aussi belle robe. Depuis le matin, sa mère et sa sœur s’affairent autour d’elle. à quatorze ans, c’est la première fois qu’elle est invitée à un tel banquet et ainsi mise à l’honneur. Mimi l’ignore mais, ce soir-là, on l’a mariée.

Paris, de nos jours. Pour la seconde fois, Anna divorce. Tandis que les déménageurs s’activent, elle observe, sidérée, sa vie qui vient d’éclater en morceaux, et mesure ce qui lui reste à accomplir : dénicher un nouvel appartement, élever ses deux enfants comme si de rien n’était – et s’organiser avec leurs pères respectifs -, décrocher ce job de scénariste dont elle a besoin… Mais en a-t-elle seulement la force ?

Sur un coup de tête, Anna décide d’aller reprendre son souffle à Casa, chez sa grand-mère, dans cet appartement où tout est à sa place. Un monde et deux générations séparent ces deux femmes. Face à sa petite-fille désorientée, Mimi va peu à peu lever le voile sur des secrets de famille jusqu’alors bien gardés…

En partie autobiographique, ce premier roman réussi révèle un secret de famille, celui du mariage forcé de la grand-mère de Judith, et de son frère, Gad Elmaleh, dans les années 1930.

«Une reine» Judith Elmaleh 225 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Une reine de Judith Elmaleh aux éditions Solar.

Commandez ce livre au prix de 225 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 0671818460