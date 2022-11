Santé mentale : “On ne tient jamais compte de déterminants comme la violence familiale et sociale”

Q uelle a été votre méthodologie?

Le CESE a fondé son analyse sur l’audition des différents acteurs institutionnels, des professionnels et associations de la société civile concernées. Cette phase d’écoute et de concertation a été complétée par la collecte et l’analyse des données et documents disponibles relatifs à ce sujet, suivi d’un large débat entre les différentes catégories qui composent le Conseil. Au niveau des auditions, il a été ainsi procédé à l’écoute du ministère de la Santé, acteur principal en matière de santé mentale, ainsi que d’autres départements ministériels tels que le ministère de l’Intérieur et les forces de l’ordre (DGSN et Gendarmerie royale), le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, le ministère de la Justice et le ministère public. Cela a permis de…