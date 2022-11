Houyame Benhammou : “Nous sommes une trentaine de Marocains dans le Comité d’organisation du Mondial”

Q uelle a été votre réaction lorsque vous êtes arrivée au Qatar pour ce Mondial ?

J’ai été impressionnée par la préparation du pays à ce Mondial et par la grandeur des infrastructures. Certains stades sont “smart”, ce sont des stades durables qui ont été pensés et construits pour s’intégrer à l’environnement. Il y a une vision du Qatar qui dépasse cette Coupe du Monde. Il y a aussi des moyens qui sont mis en œuvre par l’Etat et par plusieurs états frères ou voisins pour contribuer à la réussite de cette Coupe…