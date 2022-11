2ème édition du Forum International des Zones Industrielles le 7 décembre au Carré d’Or à Casablanca  

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le développement des infrastructures industrielles est au cœur de l’ensemble des politiques publiques. A cet effet, le Maroc compte aujourd’hui plus de 138 zones industrielles et 12 zones d’accélération industrielle, sur plus de 12 000 hectares aménagés ou en cours d’aménagement. Cet événement s’inscrit dans cette ligne directrice et vise à développer la compétitivité industrielle nationale.

Le débat scientifique s’articulera autour de la durabilité et de la décarbonation des zones industrielles, de l’offre foncière dédiée aux infrastructures du secteur industriel, de l’immobilier professionnel et du partage des expériences réussies en matière de développement des zones industrielles à l’échelle internationale.

Cet événement sera l’occasion pour fédérer les industriels de tous secteurs confondus, entre autres l’automobile, l’aéronautique, la chimie, le textile, la plasturgie, etc., ainsi que les acteurs institutionnels et les organismes internationaux. Il permettra également la consolidation de l’offre à travers le rassemblement de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’écosystème industriel.