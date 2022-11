Du cinéma romanesque et engagé, les arts de la scène à l'honneur, la semaine de la musique italienne... les sorties de la semaine

Les autres Américains

Cinéma. Avec Jeremy Strong, Anne Hathaway et Anthony Hopkins à l’affiche, le dernier long-métrage du réalisateur James Gray interroge les tenants du rêve américain dans les années 1980, en racontant le passage à l’âge adulte d’un jeune garçon du Queens, à New York. Paul Graff se lie d’amitié avec Johnny Davis, un adolescent noir du même âge que lui. La religion de l’un et la couleur de peau de l’autre jouent un rôle central, mais implicite, dans ce film intime, touchant, et profondément politique. Car, à l’époque des premiers ordinateurs, le président Ronald Reagan est au pouvoir, la famille Trump trace son empire, et le racisme institutionnalisé bat son plein. Derrière l’évolution du jeune Paul Graff, c’est le destin de toute famille qui a rêvé de l’Amérique qu’évoque James Gray. Présenté en sélection officielle lors du Festival de Cannes 2022, Armageddon Time a été nommé dans plusieurs catégories : la Palme D’or, le Prix du Jury, et le Prix du scénario. Actuellement dans tous les Mégarama.

De l’autre côté de la Méditerranée

Festival. Conçu comme un ensemble…