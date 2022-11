Aksal donne rendezvous à ses clients pour l’événement shoppingle plus attendu de la saison. Du vendredi 25Novembre jusqu’au dimanche 27 novembre, toutes les marques du groupe Aksal proposeront des remises immanquables. Les véritables chasseurs de bonnes affaires savent que c’est le moment ou jamais de se préparer pour un shopping fructueux.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Hot Deals and Big Smiles », tel est le thème de cette année 2022. Pour les clients « accros » au shopping ou ceux en recherche des meilleures réductions avant les fêtes de fin d’année, l’événement vaut le détour à plus d’un titre. En plus des bonnes affaires accessibles dans tout le réseau de magasins Aksal au Maroc, le Morocco Mall invitera tous ses clients, quel que soit le montant de leurs achats, à participer à un méga concours ainsi qu’à des tombolas avec de nombreux lots et cadeaux à la clé.

Pour cette édition, Yan & One sortira le grand jeu et mettra ses univers beauté en vedette. Les clients pourront profiter de réductions allant jusqu’à 70% sur une large sélection de produits et ce n’est pas tout, ils pourront participer à « l’opération cartes cadeaux », une fabuleuse opportunité de remporter des bons cadeaux de 500 dhs pour les 100 premiers clients mais aussi des bons cadeaux de 5000 dhs tous les 500 clients !

Les cosmétiques seront aussi à l’honneur chez M.A.C Cosmetics, avec une remise exceptionnelle de -20% pendant ces 3 jours à partir de 700 dhs d’achat. Côté vêtements et accessoires de luxe, Armani Exchange, Emporio Armani, La Martina, Polo Ralph Lauren ainsi que Amazzin afficheront jusqu’à -50% durant tout le week-end. Le concept store Shade proposera jusqu’à -30% sur une sélection de marques parmi lesquelles Alexander McQueen, Burberry, Dsquared, Balmain, Bally, Alaïa ou encore Just Cavalli.

Les fashionistas pourront profiter tout le weekend de promotions chez Zara, Bershka, Pull & Bear, Lefties et Gap jusqu’à -40%. Massimo Dutti proposera -20% sur la collection hiver et Oysho ira jusqu’à -50% sur une sélection d’articles.

Côté décoration, Zara Home invitera ses clients à profiter de rabais allant jusqu’à -20% sur une sélection d’articles, et chez Maisons du Monde, les bonnes affaires seront à saisir dès le jeudi 24 avec -30% sur tout le magasin et -40% sur les meubles.

Honorant sa vocation de destination shopping et divertissement et toujours prêt à réjouir ses visiteurs, petits et grands, le Morocco Mall crée une fois de plus l’événement. Grand concours phare de cette édition, le « Big Ticket » permettra aux plus gros acheteurs, toutes marques du Morocco Mall confondues, de remporter des lots exceptionnels. Parmi les lots mis en jeu, des gains importants comme une voiture ou encore un an de shopping dans les enseignes d’Aksal récompenseront les plus chanceux à la fin de l’opération.

Les offres de l’opération « Happy Friday » sont valables au Morocco Mall, sur les sites e-commerce Zara, Zara Home, Bershka, Yan&One, Oysho, Massimo Dutti et Pull&Bear et dans tout le réseau des enseignes d’Aksal au Maroc.