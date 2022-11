“When Breath Becomes Air” (en anglais) : un livre profondément émouvant

Qu’est-ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue ? À trente-six ans, sur le point de conclure une décennie de formation de neurochirurgien, Paul Kalanithi a reçu un diagnostic de cancer du poumon inopérable. Un jour, il était médecin traitant des mourants, le lendemain, il devient un patient luttant pour vivre.

When Breath Becomes Air raconte la transformation de son auteur. D’étudiant en médecine se demandant ce qui donne sens à la vie et la rend vertueuse, il devient un neurochirurgien travaillant au cœur même de l’identité humaine – le cerveau – et enfin en un patient et un nouveau père.

Paul Kalanithi est mort alors qu’il travaillait sur ce livre profondément émouvant, mais ses paroles continuent de nous guider tous. When Breath Becomes Air est une réflexion vitale sur la façon d’affronter notre mortalité, sur la relation entre médecin et patient, et sur un écrivain doué qui a fini par devenir les deux.

