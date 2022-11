vivo lance le nouveau et chic Y22 qui se démarque grâce à une photographie claire et des expériences de divertissement fluides.

vivo, le leader mondial innovant de l’industrie des smartphones, a dévoilé une nouveauté à son milieu de gamme populaire, la série Y. Le lancement du Y22 est la dernière mise à niveau de la série Y, remplaçant le Y21. Le Y22 combine un design moderne et une très belle esthétique, de nouvelles couleurs tendance, une photographie claire et des performances puissantes pour offrir aux consommateurs une expérience de divertissement passionnante.

Le Y22 est disponible dans de nouvelles couleurs magnifiques telles que Metaverse Green et Starlit Blue. Metaverse Green est une nouvelle couleur distincte et unique qui présente des motifs en diamant et un éclat métallique distinctif pour que l’appareil se distingue des autres. Le téléphone a un corps à courbure 2,5D avec un nouveau design CMF (Color, Materials & Finish), tandis que le dos a un matériau mat anti-empreintes digitales. Le Y22 est doté d’un appareil photo arrière de 50 Mpx qui donnera aux consommateurs la possibilité de prendre des images de haute qualité, afin de s’assurer qu’ils capturent ces moments de plaisir avec leurs amis et leur famille. L’appareil fait le bonheur des joueurs et offre les meilleures performances et expériences de jeu de sa catégorie, grâce à l’écran 6,55 HD mis à jour et au processeur MTK Helio G85. Le Y22 dispose d’une batterie de 5 000 mAh pour une longue autonomie en veille avec une charge rapide de 18 W et fonctionne sous le Funtouch 12 OS qui est construit sous Androïd 12.

Un téléphone magnifiquement conçu et qui se démarque dans la catégorie milieu de gamme.

« Le Y22 est construit sur les forces et les succès de son populaire téléphone jumeau, le Y21 sortant, qui reste un choix cool et apprécié dans la catégorie des smartphones de milieu de gamme. Le téléphone a un avantage concurrentiel sur les téléphones similaires de la catégorie. Son beau design, ses photos nettes et claires, son grand écran et ses puissantes performances offrent au consommateur une expérience de divertissement complète », a déclaré David Wang chez vivo. « vivo est conscient qu’un téléphone est une extension de l’utilisateur et, en tant que tel, le Y22 est conçu pour que les utilisateurs puissent exprimer leur personnalité ».

Faites l’expérience de la photographie fun, même en basse lumière

Le Y22 est équipé d’un double appareil photo arrière de 50 Mpx et 2 Mpx pour des photos nettes à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur. L’appareil photo arrière principal de 50 Mpx est doté d’une résolution full HD et d’une prise de lumière de qualité professionnelle qui apporte des détails plus riches pour les vues de nuit et permet aux utilisateurs de capturer de beaux moments. L’appareil photo macro de 2 Mpx peut atteindre la distance de mise au point la plus proche de 4 cm pour agrandir les détails. En outre, le Y22 dispose d’une caméra frontale à lumière douce de 8 Mpx pour des selfies clairs afin de capturer des moments excitants et agréables avec vos amis et votre famille. Les deux caméras, arrière et avant, sont équipées du mode Super Night Camera qui permet de prendre des photos claires en cas de faible luminosité. La caméra arrière dispose du mode Stylish Night Filter pour embellir les photos de nuit, tandis que la caméra avant dispose du mode Aura Screen Light pour un éclairage de style studio, même dans des conditions de luminosité défavorables. Les deux caméras disposent d’un mode portrait pour répondre aux besoins d’une expérience photographique personnalisée dans différentes scènes.

Des performances fluides pour une expérience de divertissement complète

Le téléphone est doté du MTK Helio G85 pour des performances élevées et d’un écran HD+ de 6,55 pouces pour un divertissement ininterrompu. L’appareil dispose d’un espace de stockage de 64 Go, extensible à 1 To avec une mémoire vive de 4 Go et une mémoire vive étendue. La grande batterie 5 000 mAh du téléphone a une longue durée de vie avec une charge rapide de 18 W pour aider à la recharge.

Pour offrir une expérience de jeu immersive qui ravira les joueurs invétérés, le Y22 dispose d’un mode Ultra Game 2.0 avec les fonctions Ne pas déranger, verrouillage de la luminosité, image dans l’image du jeu et technologie Hyper Engine Game pour garantir le contrôle du téléphone pendant le jeu afin de garantir un jeu ininterrompu.

Le téléphone dispose également de multi-Turbo 5.5 qui optimise la planification des ressources et l’efficacité de l’utilisation des dimensions centrales (y compris CPU/GPU/mémoire/IO) pour réduire le décalage, améliorer la fluidité du système et la stabilité des performances.

Le Y22 est également considéré comme un téléphone principal durable et fiable, car il est classé IP5X/IPX4, ce qui le rend résistant à la poussière et à l’eau